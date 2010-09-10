Окружну дорогу перекриють на місяць

Харків. 10 вересня. УНІАН. Протягом місяця окружна дорога Харкова буде перекрита.

Про це повідомляє сайт облдержадміністрації з посиланням на заступника голови Харківської облдержадміністрації Валентина ДУЛУБА.

«Після того як вирівнюючий шар асфальтобетону буде укладено по всій окружній, дорога буде перекрита і почнеться укладання завершального шару», - поінформував він в ефірі програми «Час влади».

За словами віце-губернатора, укладання першого шару планується завершити 15-16 вересня.

«Я звертаюся до всіх харків`ян і жителів Харківської області: з 16 числа і протягом місяця треба бути дуже уважними на дорогах, стежити за знаками, тому що в цей час окружна дорога практично повністю буде перекрита», - сказав В.ДУЛУБ.