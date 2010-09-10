Добкін обіцяє розібратися із «земельним» питанням

Харків. 10 вересня. УНІАН. На засіданні обласного антикорупційного комітету, яке відбудеться 1 жовтня, буде розглянуто питання про ситуацію в сфері земельних відносин.

Про це в ефірі програми «Час влади» на телеканалі «ОТБ» сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, повідомляє сайт ОДА.

«Потрібно детально проаналізувати ситуацію, тому що сьогодні є багато скарг, які говорять про те, що в цій сфері не все гладко і потрібно навести в ній порядок», - сказав губернатор.

За його словами, минулого року змінилося шість чи сім керівників управління земельних ресурсів, яке займається,в тому числі, й питаннями видачі актів на землю.

«Це говорить про те, що все було непрозоро, нечесно і була корупція в діяльності управління. Без грошей жодна людина, жодне підприємство не могли отримати акт на землю», - наголосив М.ДОБКІН.

Також він підкреслив, що однією з основних проблем у цій сфері сьогодні залишаються складнощі з отриманням вже оформлених державних актів.

«Десятки тисяч актів уже видані, але ще багато їх залишаються в стінах будівлі, де розміщується земельний кадастр. Пов`язане це з тим, що тривалий час акти не видавалися, але це не виправдання для працівників земельного кадастру, управління земельних ресурсів. Я зустрічався на цьому тижні з керівником Держкомзему Харківської області і поставив йому завдання в найкоротші терміни розібратися», - сказав М.ДОБКІН.