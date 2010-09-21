Ярославський: «Я не буду голосувати за Кернеса»

Харків. 18 вересня. УНІАН. Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, президент групи DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, якого останнім часом називають одним з головних претендентів на посаду мера Харкова, заявив, що не має наміру балотуватися на посаду міського голови на виборах, що відбудуться в жовтні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю всеукраїнській газеті «Факти».

«У мене є чим займатися. Стадіон, у який я вклав $30 млн. з $96, аеропорт, база, академія, готель (об’єкти до Євро-2012, які фінансуються групою DCH, – УНІАН). Я займаюся своєю справою, яку я люблю і якою пишаюся», - пояснив свою позицію О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

При цьому, на його думку, на прийдешніх місцевих виборах харків’яни голосуватимуть не за конкретних осіб, а за партійний бренд Партії Регіонів.

«Я Вам так скажу: хто б не балотувався від Партії регіонів у мери, отримає підтримку городян, - зазначив О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ. - Тому що в даному випадку важлива не конкретна особа, а серйозна, могутня і ефективна організація, яка бере на себе відповідальність за свого кандидата і якій довіряють люди».

На запитання, чи ходить він особисто на вибори, О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ сказав: «А як же! Ходжу і голосую, тому що упевнений, що потрібно голосувати. Інша справа, що потрібно дивитися на тих, кого вибираєш. Особисто я не хочу голосувати за тих, хто замість реальної роботи роздає свій номер телефону. Тому за КЕРНЕСА (секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС, один з кандидатів на посаду мера Харкова – УНІАН) я голосувати не буду. Я не бачив жодного проекту, який він реально зробив для міста. Номер телефону, концерти і обіцянки - це не те, що потрібне харків`янам. Тим більше, не факт, що після виборів цей абонент не опиниться для городян «поза зоною доступу».

На прохання журналіста О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ також прокоментував публікацію в газеті «Лівий берег» з посиланням на губернатора Михайла ДОБКІНА про те, що він разом з представником опозиції, екс-губернатором Арсеном АВАКОВИМ «розпускають чутки про те, який КЕРНЕС поганий», а також деякі натяки на те, що бізнесмен займається «політичними іграми».

«У моєму житті є дві гри - футбол і теніс. А з приводу публікації мені подзвонив Михайло Маркович (ДОБКІН – ред.) і сказав, що це чистої води наклеп і інсинуації якісь незрозумілі. Нічого подібного він «Лівому берегу» не говорив. Тому я уваги не звертаю. Я не можу уявити, щоб я замість роботи сидів в Інтернеті і рився у пошуках пліток. Є речі, більш гідні моєї уваги. Тим більше, що ДОБКІН одразу сказав: «це все брехня, я нічого не говорив».