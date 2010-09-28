Генпрокуратура не забирає на розслідування справу Климентьєва

Харків. 28 вересня. УНІАН. У Генеральної прокуратури поки немає підстав забирати собі на розслідування кримінальну справу про зникнення головного редактора харківської газети «Новый стиль» Василя КЛИМЕНТЬЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві сказав начальник прес-служби Генпрокуратури Юрій БОЙЧЕНКО.

«Якщо буде встановлена причетність до скоєння злочину щодо КЛИМЕНТЬЄВА працівників правоохоронних органів, як розглядається одна із версій, тоді Генпрокуратура візьме до себе цю справу… Поки підстав брати її до себе немає», - сказав Ю.БОЙЧЕНКО.

При цьому він зауважив, що у цій справі проведено 50 експертиз, а водолази обстежили практично усе дно Печенізького водосховища у Харкові.

Як повідомляв УНІАН, В.КЛИМЕНТЬЄВ зник 11 серпня у Харкові після того, як виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» у невідомому напрямку.

Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «умисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА. Пізніше ця справа була передана для розслідування Міністерством внутрішніх справ.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що у човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, був знайдений мобільний телефон зниклого журналіста.

9 вересня генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО заявив, що Генеральна прокуратура забере у своє провадження кримінальну справу, порушену за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА, якщо у ході розслідування з’ясується, що до цього причетний будь-хто з працівників правоохоронних органів.

Газета «Новый стиль» займається розслідуваннями на правову тематику.