«Свобода» визначилася зі своїм кандидатом на посаду мера Харкова
15:59, 28 вересня 2010Харьків
0 0
Швайка також очолив список до міськради
Харків. 28 вересня. УНІАН. Конференція Харківської міської організації Всеукраїнського об‘єднання «Свобода» висунула кандидатуру голови обласного осередку партії Ігоря ШВАЙКИ на посаду Харківського міського голови.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», рішення було ухвалено 27 вересня на конференції міської організації «Свободи».
На конференції І.ШВАЙКА представив список кандидатів у депутати Харківської міської ради від «Свободи». До нього увійшли 13 осіб, серед них сам І.ШВАЙКА, доцент Харківського національного університету Микола ЗУБКОВ, керівник прес-служби Харківської обласної організації ВО «Свобода» Ігор УДОВИЧЕНКО, лікар-стоматолог Валерій КОНИК.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter