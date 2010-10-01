Список Партії регіонів в обласну раду очолили Добкін і Пилипчук
20:09, 01 жовтня 2010Харьків
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Рішення партконференції
Харків. 1 жовтня. УНІАН. Сьогодні партконференція Харківської обласної організації Партії регіонів затвердила список своїх кандидатів у депутати Харківської облради по одномандатних мажоритарних виборчих округах на вибори 31 жовтня.
Список очолили голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН і колишній мер Харкова, заступник генерального директора комунального підприємства «Харківський метрополітен» Михайло ПИЛИПЧУК. Обидва кандидати балотуватимуться в депутати обласної ради від Харкова.
Повний список своїх висуванців публікує сайт обласної організації Партії регіонів.
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