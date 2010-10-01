Список Партії регіонів в обласну раду очолили Добкін і Пилипчук

Харків. 1 жовтня. УНІАН. Сьогодні партконференція Харківської обласної організації Партії регіонів затвердила список своїх кандидатів у депутати Харківської облради по одномандатних мажоритарних виборчих округах на вибори 31 жовтня.

Список очолили голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН і колишній мер Харкова, заступник генерального директора комунального підприємства «Харківський метрополітен» Михайло ПИЛИПЧУК. Обидва кандидати балотуватимуться в депутати обласної ради від Харкова.

Повний список своїх висуванців публікує сайт обласної організації Партії регіонів.