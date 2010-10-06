Гендиректор DCH: конфлікту між акціонерами «Укрсиббанку» та BNP Paribas немає

Харьков 6 октября. УНИАН. Артем АЛЕКСАНДРОВ, генеральный директор управляющей компании группы DCH и член Наблюдательного Совета «УкрСиббанка» по квоте основателя и акционера банка Александра ЯРОСЛАВСКОГО (президента группы DCH), опроверг публикации в СМИ о якобы имеющим место конфликте между акционерами в связи с дополнительной эмиссией акций «УкрСиббанка» BNP Paribas.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе группы DCH.

«Конфликта между акционерами нет и быть не может. Есть определенные расхождения в вопросах эффективности операционного менеджмента, оценки акционерного капитала банка и распределения между акционерами ответственности за допущенные ошибки. Но это естественная ситуация для любого акционерного общества. С подобными вопросами не сталкивается только тот, кто не владеет акциями», - заявил А.АЛЕКСАНДРОВ.

По его словам, вокруг вопроса дополнительной эмисcии акций «УкрСиббанка» существуют определенные разногласия. Однако его решение осуществляется в рабочем порядке. Гендиректор акцентирует внимание на том, что в период с 2006 по 2010 год банк провел 7 увеличений уставного капитала на общую сумму 4,5 млрд. грн.

«Соответствующие эмиссии были призваны поддержать рост активов и создать подушку безопасности на случай непредвиденных потерь. Сейчас ситуация изменилась», - отметил А.АЛЕКСАНДРОВ, указывая на два объективных фактора.

Во-первых, отметил он, острая фаза кризиса миновала, и новых крупных потерь не предвидится. Во-вторых, последние два года банк активно сокращал рисковые активы, что вело к высвобождению капитала. В результате на 01.08.2010 показатель адекватности капитала «УкрСиббанка» находился на высоком уровне и составлял 14% (при нормативе не меньше 10%).

«Конечно, дополнительный капитал - это всегда хорошо с точки зрения финансовой стабильности. Однако использование в борьбе с последствиями кризиса единственного лекарства - очередной инъекции денег - имеет и существенные негативные последствия. Это развращает менеджмент, ведет к размытию долей миноритарных акционеров и уменьшению рыночной стоимости акций», - считает А.АЛЕКСАНДРОВ.

Он заявил также: «Александр ЯРОСЛАВСКИЙ предпочитает инвестировать в прибыльные проекты или проекты с хорошим потенциалом роста и выходить из убыточных проектов или проектов, где есть сомнения в достижении целей в рамках существующей структуры акционеров. «УкрСиббанк» - очень хороший бизнес с хорошим потенциалом роста, но мы считаем, что он смог бы добиться гораздо большего, если бы мажоритарный акционер был озабочен выведением финансовых показателей банка в зону эффективности и прибыльности, а не погашением собственных депозитов. И если бы банк не сворачивал кредитование, как произошло сейчас, а поддерживал кредитный портфель хотя бы на прежнем уровне. Но это сугубо наше мнение. У нашего старшего партнера может быть иной взляд на вещи, и мы его уважаем, каким бы он не был».

А.АЛЕКСАНДРОВ также добавил: «Господин ЯРОСЛАВСКИЙ всегда был активным инвестором. И если его мнение о путях развития какого-то бизнеса не совпадает с мнением партнера, он всегда готов уступить и выйти из бизнеса, но с одной оговоркой - только по справедливой цене. Справедливая цена включает комплекс компонентов - она должна отражать затраченные усилия, быть сопоставимой с прямыми конкурентами и отражать потенциал ожидаемого роста бизнеса. Сегодня, основное разночтение как раз и касается понимания сторонами конкретного значения этой цены».

В то же время, как сообщил А.АЛЕКСАНДРОВ, несмотря на различия в достаточно принципиальных вопросах, стороны находятся в режиме постоянных встреч, консультаций и поиска взаимных компромиссов: «Повторюсь, конфликта нет, а есть рабочая ситуация. Со своей стороны мы надеемся, что все текущие расхождения в позициях сторон будут преодолены в ближайшее время».

Справка УНИАН. DCH – одна из крупнейших и наиболее динамично развивающихся бизнес-групп Украины, располагающая активами различной отраслевой принадлежности. Бенефициар - Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, влиятельный украинский бизнесмен, входит в число наиболее состоятельных украинцев, генеральный инвестор подготовки Харькова к Евро-2012. DCH консолидирует большую часть активов одной из старейших ФПГ Украины – Группы «УкрСиббанк». Активы DCH представлены промышленными предприятиями, строительными и девелоперскими компаниями, финансовыми учреждениями и др. С 2007 года Группа реализует Комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012, которая включает реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (включая стадион «Металлист») и Международного аэропорта «Харьков». Общая сумма инвестиций А.ЯРОСЛАВСКОГО в подготовку Харькова к Евро-2012 по состоянию на конец первого полугодия 2010 г. превысила 2 млрд. грн.