Погода в четвер

Харків. 4 листопада. УНІАН. Дощі синоптики прогнозують у четвер лише на Півночі України та у Київській області.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 4 листопада буде мінлива хмарність. Без опадів, лише у північній частині подекуди невеликий дощ. Вночі та вранці в Україні, крім західних областей, місцями туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів до 11°; вдень 8-13°, у південній частині та на Прикарпатті 14-19° тепла; в Карпатах вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 6-11° тепла.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

У столиці також буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.