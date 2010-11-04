Шахтар виграв у Арсенала

Команди ділять 1 місце

Харків. 4 листопада. УНІАН. Завершився матч 4-го туру групового раунду Ліги Чемпіонів між лідерами групи H - донецьким Шахтарем і лондонським Арсеналом. Шахтар - Арсенал 2:1 (Чигринський 28, Едуардо 45 - Волкотт 10) У другому матчі цієї групи Брага виграла на полі Партизана 0:1. Після чотирьох турів Арсенал і Шахтар мають по 9 очок, Брага 6, Партизан 0.

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