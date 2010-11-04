Результати матчів Ліги чемпіонів

Харків. 4 листопада. УНІАН. Матчами в середу завершилися матчі 4-го туру групового раунду Ліги Чемпіонів в групах E-H

Група E

Базель - Рома 2:3

Клуж - Баварія 0:4

Після чотирьох турів Баварія має 12 очок, Рома 6, Клуж і Базель - по 3.

Група F

Жиліна - Марсель 0:7

Челсі - Спартак 4:1

Після чотирьох турів Челсі має 12 очок, Спартак і Марсель - по 6, Жиліна 0.

Група G

Мілан - Реал 2:2

Осер - Аякс 2:1

Після чотирьох турів Реал має 10 очок, Мілан 5, Аякс 4, Осер 3.

Група H

Партизан - Брага 0:1

Шахтар - Арсенал 2:1

Після чотирьох турів Арсенал і Шахтар мають по 9 очок, Брага 6, Партизан 0.