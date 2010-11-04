Результати матчів Ліги чемпіонів
00:11, 04 листопада 2010Харьків
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Харків. 4 листопада. УНІАН. Матчами в середу завершилися матчі 4-го туру групового раунду Ліги Чемпіонів в групах E-H
Група E
Базель - Рома 2:3
Клуж - Баварія 0:4
Після чотирьох турів Баварія має 12 очок, Рома 6, Клуж і Базель - по 3.
Група F
Жиліна - Марсель 0:7
Челсі - Спартак 4:1
Після чотирьох турів Челсі має 12 очок, Спартак і Марсель - по 6, Жиліна 0.
Група G
Мілан - Реал 2:2
Осер - Аякс 2:1
Після чотирьох турів Реал має 10 очок, Мілан 5, Аякс 4, Осер 3.
Група H
Партизан - Брага 0:1
Шахтар - Арсенал 2:1
Після чотирьох турів Арсенал і Шахтар мають по 9 очок, Брага 6, Партизан 0.
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