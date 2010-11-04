Кернес заінтригований мовчанням Авакова

Харків. 4 листопада. УНІАН. Кандидат у мери Харкова Геннадій Кернес відмітив, що його головний опонент на виборах вважає за краще не брати зараз участь в публічних дискусіях, залишаючись в тіні своїх соратників, передає «Городсой дозор».

«Аваков сам не розмовляє. За нього виступають адвокати, його політбосси, за нього виступають з трибуни Верховної Ради». Зараз він не знає, що говорити, тому що йде не за їх сценарієм», - сказав Г. Кернес в ефірі 5 каналу.

Він звернув особливу увагу, що сьогодні мовиться не про конкретних кандидатів у мери, а про ту довіру, яку надали йому і його однопартійцям харків`яни.

«Жителі нашого міста довірили високе право представляти їх інтереси в міській раді більшості членів Партії регіонів - 69 із ста депутатів будуть регіоналами. З 50 мажоритарних округів ми перемогли в сорока п`яти. І якщо подекуди в округах ми програли представникам БЮТ з перевагою голосів у 100-200 - адже ми нічого не говоримо (про фальсифікації - Ред.)», - заявив Г. Кернес у відповідь на звинувачення з боку представників Авакова про фальсифікацію результатів виборів.

«Збоку Авакова це нетерпимість, це - емоції», - відзначив Кернес і додав, що у нього є інформація з виборчкому на 20.30 3 листопада. За останніми даними Харківського міськвиборчкому, пораховано 96,67% протоколів, з 577 дільниць. Сам Г. Кернес отримав 126 333 голосів (30,29%), А. Аваков - 121719 (29,18%). Тут же кандидат від ПР прокоментував мінімальну різницю в голосах між двома кандидатами.

«По тих протоколах, які є в розпорядженні у нас, та в інших політичних сил, що брали участь у виборах, різниця становитиме 2726 голосів, тобто менше 1%. На те і гострота перемоги - і тим буде складніше її спростувати», - додав в.о. мера.

Г. Кернес також зазначив, що пройшов сьогодні в прямому ефірі паралельний підрахунок, на якому присутні, зокрема, і опоненти ПР, демонструє бажання об`єднатися на користь харків`ян.

Він також відмітив, що якщо й візьме участь у перерахунку голосів, то лише на підставі об`єктивних даних.