Аваков скорочує відрив на 0,13 %

Харків. 4 листопада. УНІАН. Кандидат від Партії регіонів на посаду міського голови Харкова Геннадій КЕРНЕС продовжує лідирувати за результатами опрацювання 98,7% протоколів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані міської виборчої комісії, де станом на 06.30 опрацьовано 98,7% протоколів виборчих дільниць.

Найбільшу кількість голосів на цей час набрав Г.КЕРНЕС – 30,12%. Друге місце зберігає кандидат від партії «Батьківщина» Арсен АВАКОВ – 29,4%. На третій позиції – кандидат від Комуністичної партії України Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА, у неї – 18,39%.

Проти всіх проголосувало 10,92% виборців Харкова.