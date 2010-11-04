До Харківської облради проходять 6 партій

Харків. 3 листопада. УНІАН. На Харківщині за підсумками обробки протоколів 34 виборчих округів (17 районів області) до облради проходять 6 політичних партій.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Харківської обласної виборчої комісії Олександр РУСАНОВ.

За його словами, по багатомандатних виборчих округах за результатами підрахунку голосів виборців у 34 виборчих округах Партія регіонів набирає 42 мандати, Соціалістична партія України – 2, Комуністична партія – 6, ВО «Батьківщина» - 9, Сильна Україна – 4, Фронт змін – 2 мандати.

У одномандатних виборчих округах Партія регіонів набирає 36 мандатів, партія «Сильна Україна» - 2, ВО «Батьківщина» - 1, Народна партія – 2, Соціалістична партія України – 1 мандат.

Усього на Харківщині 68 виборчих округів.