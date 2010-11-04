Маркевич розуміє, що Сампдорія заточена на виграш

Харків. 4 листопада. УНІАН. Головний тренер «Металіста» Мирон Маркевич провів прес-конференцію перед матчем з місцевою «Сампдорією», який відбудеться сьогодні в Генуї (Італія).

Не так давно ми грали з «Сампдорією», це буде вже четверта гра. Ми чудово розуміємо, що «Сампдорії» треба вигравати, але нам теж нікуди діватися. Нас чекає дві гри на виїзді, тут і в Ейндховені. Сподіваємося, що гра буде цікавою для глядачів. Ми постараємося показати хороший футбол, ну а результат який буде - побачимо.

Зараз медіапростір повниться чутками про майбутній супертрансфер Металіста в плані нападу. Скажіть, ви з цим згодні або все-таки хотіли б зміцнити інші лінії? Скажімо, придбати захисника або опорного півзахисника?

Нам би хотілося в кожну лінію суперфутболіста, не тільки в атаку.

Враховуючи турнірну стратегію групи і те, що наступний матч ви гратимете з Дебреценом, чи вважаєте ви нічию вдалим результатом?

Звичайно, «Сампдорія» - хороша команда, і нічийний результат для нас не буде трагедією.

Але основне для нас - показати хорошу гру, тоді буде й результат.

Грати з Сампдорієй без Кассано в складі - це перевага?

Кассано - хороший футболіст, але я добре вивчив команду і впевнений, що в її складі є багато хороших футболістів, які зможуть його замінити.

В останні два роки «Металіст» демонструє дуже хорошу фізичну підготовку в матчах Ліги Європи, ви якось особливо готуєте футболістів до них?

Нічого особливого не робимо, абсолютно однаково готуємося до матчів Чемпіонату України і Ліги Європи.

Раніше вас запитали про відсутність Кассано. У вас же в складі немає Тайсона, як плануєте його замінити?

Звичайно, Тайсон для нас - знакова фігура, але раз так трапилося, гратимемо без нього. З «Сампдорією» - тайм, і з ПСВ - велику частину матчу, ми удесятьох взагалі грали. Є невеликі проблеми в цьому плані. Але той, хто вийде завтра на полі замість Тайсона, сподіваюся, зіграє не гірше.

Питання Едмару. Ви вже тричі обіграли Сампдорію, психологічно це допомагає або заважає?

Я б сказав, кожен грає по-різному, і ми готуємося так, нібито ми не виграли раніше.

А психологічний настрій на матч в команді нормальний?

Хороший, звичайно.

Прес-служба ФК Металіст

На знімку: ігровий епізод гри «Металіста» з «Сампдорією» у Харкові 21 жовтня.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА