Україна має нового генерального прокурора

Харків. 4 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Віктора ПШОНКУ генеральним прокурором України.

Текст відповідного указу від 4 листопада розміщений на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Президент вніс до Верховної Ради письмове подання про призначення В.ПШОНКИ на посаду генерального прокурора.

Перед цим, у зв’язку із завершенням терміну повноважень В.ЯНУКОВИЧ звільнив Олександра МЕДВЕДЬКА з посади генерального прокурора.

Сьогодні ВР дала згоду на призначення В.ПШОНКИ генпрокурором.