Україна має нового генерального прокурора
11:17, 04 листопада 2010Харьків
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Указ Януковича
Харків. 4 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Віктора ПШОНКУ генеральним прокурором України.
Текст відповідного указу від 4 листопада розміщений на офіційному сайті глави держави.
Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Президент вніс до Верховної Ради письмове подання про призначення В.ПШОНКИ на посаду генерального прокурора.
Перед цим, у зв’язку із завершенням терміну повноважень В.ЯНУКОВИЧ звільнив Олександра МЕДВЕДЬКА з посади генерального прокурора.
Сьогодні ВР дала згоду на призначення В.ПШОНКИ генпрокурором.
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