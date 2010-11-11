Міністр охорони здоров’я зажадав звільнення винних в отруєнні курсантів у Харкові

Харків. 11 листопада. УНІАН. Міністр охорони здоров’я України Зіновій МИТНИК зажадав звільнення винних в отруєнні курантів Харківського університету Повітряних сил України ім. Івана Кожедуба.

Повідомлення про це розміщене на офіційному сайті МОЗУ.

Питання про спалах гострої кишкової інфекції в Харківському університеті Повітряних Сил Збройних Сил України, жертвою якої стали 75 курсантів, як одне з нагальних і проблемний, було розглянуте 10 листопада на колегії Державної санітарно-епідеміологічної служби України, участь у якій взяли Міністр охорони здоров’я України З.МИТНИК, Головний державний санітарний лікар Сергій РИЖЕНКО, а також головні санітарні лікарі з усіх областей України та лікарі Санітарно-епідеміологічних служб.

Як поінформував С.РИЖЕНКО, «стан хворих середнього та легкого ступеню важкості».

«За попередніми даними причиною спалаху стало вживання їжі сумнівної якості в курсантській їдальні. Наразі на місці проводиться бактеріологічне обстеження. Я особисто виїжджав на місце. Оглянув абсолютно всіх постраждалих, перевірив адекватність призначень. Перевірив дотримання санітарного законодавства у їдальні. Недоліків багато – не працює технологічне обладнання в повному обсязі, не дотримуються умови зберігання харчових продуктів», - сказав С.РИЖЕНКО.

Він зазначив, що на сьогодні Міністерству оборони доручено закрити їдальню та організувати харчування курсантів в іншому місці.

За даними С.РИЖЕНКА, серед постраждалих 60 знаходяться в ізоляторі, 15 - в інфекційній лікарні. «Сьогодні в системі збройних сил України щодо харчування є багато недоліків. Я гадаю, що саме така ситуація спричинила виникнення інфекційних захворювань», - сказав він.

За підписом З.МИТНИКА, йдеться у повідомленні, до Міністерства оборони України найближчим часом буде направлене подання на звільнення головного санітарного лікаря Міноборони з посади, а також на звільнення безпосередньо лікарів, які через халатне ставлення допустили подібну ситуацію.

«Ви абсолютно безвідповідально поставилися до проблеми, яка виникла у Харкові. Вона була поза увагою санітарних лікарів, які прикріплені до відомства, поза увагою керівництва навчального закладу. Це знущання над тими дітьми, які там вчаться», - заявив З.МИТНИК.