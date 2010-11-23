У інкасаторів викрали порожні касети для банкоматів

Харків. 23 листопада. УНІАН. Нападники на інкасаторів у Харкові викрали порожні касети для банкоматів.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області з посиланням на першого заступника начальника Дзержинського райвідділу міліції Харкова Володимира КАГАДІЯ.

За його словами, банківський автомобіль «ВАЗ-2104», рухаючись по вул. Культури в бік пр. Леніна, потрапив у затор. У цей час група осіб, розбивши вікна автомобілю з інкасаторами, заволоділи сумкою, в якій перебували порожні касети для банкоматів.

«З автомобілю зникла сумка, в якій знаходились порожні касети для банкоматів. Водію та пасажирам автомобілю тілесних ушкоджень не нанесено, матеріальних збитків не нанесено», - сказав В.КАГАДІЙ.

За словами В.КАГАДІЯ, нападники пересувалися на автомобілі невстановленої марки, можливо, на «Фольксвагені».

На разі проводяться всі необхідні оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання осіб, які скоїли злочин. Слідчий відділ райвідділу порушив кримінальну справу за ч.2 ст. 15 - ч. 2, ст. 186 Кримінального кодексу України (спроба пограбування).

Як передавав УНІАН, 22 листопада у Харкові на вул. Культури близько 16.00 невідомі на двох автомобілях блокували автомобіль «ВАЗ-2104», який належить банку «Грант» та під загрозою застосування фізичної сили заволоділи двома касетами від банкоматів.

За словами керівника Центру зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області Лариси ВОЛКОВОЇ, злочинці зникли з місця злочину на легкових автомобілях, марку яких на разі встановити не вдалося. Кількість нападників невідома.