Маркевич: ми включилися в боротьбу за Лігу Чемпіонів

Харків. 29 листопада. УНІАН. Головний тренер харківського Металіста Мирон Маркевич на післяматчовій прес-конференції прокоментував результат зустрічі з донецьким Металургом.

Уже стало традицією в Харкові, що всі команди, які приїжджають до нас, видають свої найкращі ігри. Без винятку. Металург сьогодні зіграв дуже грамотно і професійно. Навіть програючи 2-1, вони намагалися грати на контратаках, і у нас виникали проблеми. Перевага, звичайно, була, хоча хотілося, щоб було без валідолу, адже будь-яка атака - і в нас позаду проблеми. Ми сьогодні закономірно виграли, і я вдячний футболістам за те, що ми на мажорній ноті закінчили першу частину чемпіонату і включилися в боротьбу за Лігу Чемпіонів.

Чим вам запам`яталася перша частина сезону?

Ми, в принципі, безпомилково грали на виїзді. Пропустили лише 2 м`ячі, а вдома, на жаль, ми чудили, і, як результат, по-моєму, 17 пропущених м`ячів. У нас такого не було протягом останніх п`яти років. Зараз потрібно зміцнювати оборону, особливо вдома, як би це парадоксально не звучало.

Фініньо не грав через травму? Чи зможе він зіграти проти Дебрецена?

Поки у мене немає інформації з цього питання.

Заміна Девіча тактична, чи ви вирішили дати йому можливість відпочити перед важливим матчем у середу?

Це пов`язане і з матчем з Дебреценом, і, безумовно, ви й самі це бачили, ми десь ризикували, коли випустили Олійника. Оголили середину поля. У Металурга центр поля - основна ударна сила, і ми десь ризикнули. Коли ми забили другий м`яч, у мене не було сумнівів, що зараз потрібно міняти і зміцнювати саме середину поля. Заміни зіграли свою роль, і ми довели гру до кінця.

Чи відомі прізвища футболістів, які можуть бути виставлені на трансфер взимку?

Про основу поки нічого не можу сказати, а що стосується дубля - так. Є у нас футболісти, які 5 років сидять, а толку від них немає. Ми будемо їх відправляти на трансфер.

Лисенко є в цьому списку?

Лисенко - футболіст основного складу. Ми поки що не розглядаємо варіант виставлення його на трансфер.

Кого з орендованих футболістів ви візьмете із собою на збори?

Можливо, Путівцева. Більше нікого

Попереду два матчі в єврокубках. Як будете заповнювати період без ігор?

У нас у середу матч з Дебреценом, а вже 8-го вилітаємо до Голландії і будемо там готуватися до матчу з Ейндховеном

Прес-служба ФК «Металіст»