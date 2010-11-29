Маркевич: ми включилися в боротьбу за Лігу Чемпіонів
Але потрібно зміцнювати оборону
Харків. 29 листопада. УНІАН. Головний тренер харківського Металіста Мирон Маркевич на післяматчовій прес-конференції прокоментував результат зустрічі з донецьким Металургом.
Уже стало традицією в Харкові, що всі команди, які приїжджають до нас, видають свої найкращі ігри. Без винятку. Металург сьогодні зіграв дуже грамотно і професійно. Навіть програючи 2-1, вони намагалися грати на контратаках, і у нас виникали проблеми. Перевага, звичайно, була, хоча хотілося, щоб було без валідолу, адже будь-яка атака - і в нас позаду проблеми. Ми сьогодні закономірно виграли, і я вдячний футболістам за те, що ми на мажорній ноті закінчили першу частину чемпіонату і включилися в боротьбу за Лігу Чемпіонів.
Чим вам запам`яталася перша частина сезону?
Ми, в принципі, безпомилково грали на виїзді. Пропустили лише 2 м`ячі, а вдома, на жаль, ми чудили, і, як результат, по-моєму, 17 пропущених м`ячів. У нас такого не було протягом останніх п`яти років. Зараз потрібно зміцнювати оборону, особливо вдома, як би це парадоксально не звучало.
Фініньо не грав через травму? Чи зможе він зіграти проти Дебрецена?
Поки у мене немає інформації з цього питання.
Заміна Девіча тактична, чи ви вирішили дати йому можливість відпочити перед важливим матчем у середу?
Це пов`язане і з матчем з Дебреценом, і, безумовно, ви й самі це бачили, ми десь ризикували, коли випустили Олійника. Оголили середину поля. У Металурга центр поля - основна ударна сила, і ми десь ризикнули. Коли ми забили другий м`яч, у мене не було сумнівів, що зараз потрібно міняти і зміцнювати саме середину поля. Заміни зіграли свою роль, і ми довели гру до кінця.
Чи відомі прізвища футболістів, які можуть бути виставлені на трансфер взимку?
Про основу поки нічого не можу сказати, а що стосується дубля - так. Є у нас футболісти, які 5 років сидять, а толку від них немає. Ми будемо їх відправляти на трансфер.
Лисенко є в цьому списку?
Лисенко - футболіст основного складу. Ми поки що не розглядаємо варіант виставлення його на трансфер.
Кого з орендованих футболістів ви візьмете із собою на збори?
Можливо, Путівцева. Більше нікого
Попереду два матчі в єврокубках. Як будете заповнювати період без ігор?
У нас у середу матч з Дебреценом, а вже 8-го вилітаємо до Голландії і будемо там готуватися до матчу з Ейндховеном