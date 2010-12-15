Євро-2012: стоянки для легковиків перетворять на ринки

Харків. 15 грудня. УНІАН. Стоянки для легкового транспорту, які в Харківській області будуть облаштовані до Євро-2012, після закінчення чемпіонату використовуватимуться в якості ринків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сказав губернатор Михайло ДОБКІН під час робочої наради з питання ремонту окружної дороги.

За його словами, до Євро-2012 в Харкові, зокрема, необхідно обладнати 20 тисяч паркувальних місць для легкових автомобілів. Оскільки після проведення чемпіонату така кількість стоянок не буде затребувана, ділянки буферних зон під Харковом, які будуть обладнані під паркінги для легковиків, використовуватимуться в якості ринків.

«У нас велика кількість людей сезонно торгують різними товарами уздовж трас. Якщо ми говоримо про те, що у нас будуть облаштовані великі площі під Євро-2012 під стоянки, можна буде там згодом організувати цивілізовані місця для торгівлі тими ж фруктами. Все одно їх вивозять. А такі невеликі торгові місця забезпечать безпеку, тому що зараз машини зупиняються як завгодно, що призводить до великої кількості ДТП. Особливо актуально це в літній період», - сказав М.ДОБКІН.