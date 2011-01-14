Прокуратура притягне до відповідальності трьох районних прокурорів

Харків. 14 січня. УНІАН. Колегія прокуратури Харківської області ухвалила рішення рекомендувати прокурору області притягнути до дисциплінарної відповідальності Лозівського та Куп’янського міжрайонних прокурорів і прокурора Фрунзенського району Харкова за неналежний рівень нагляду за органами міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після розширеного засідання колегії прокуратури Харківської області за участю заступника Генерального прокурора України Віктора ВОЙЦИШЕНА повідомив прокурор Харківської області Геннадій ТЮРІН.

Крім цього, за словами Г.ТЮРІНА, групі прокурорів було суворо вказано на окремі недоліки в роботі.

«Основною претензією до прокурорів було те, що вони не забезпечили належний рівень нагляду за органами, які ведуть боротьбу зі злочинністю, тобто міліції, зокрема, при приховуванні злочинів від обліку», - сказав Г.ТЮРІН.

Як передавав УНІАН, за даними Г.ТЮРІНА, у січні-листопаді 2010 року під час здійснення прокурорського контролю працівники прокуратури виявили 635 прихованих працівниками міліції злочинів. Г.ТЮРІН також зазначив, що за 11 місяців минулого року за порушення з боку працівників міліції працівники прокуратури винесли 1185 документів реагування, за результатами розгляду яких 1512 працівників органів внутрішніх справ притягнені до відповідальності.

Прокурор області наголосив, що працівники прокуратури з початку року відмінили 3443 незаконні постанови органів внутрішніх справ, із яких 258 постанови про припинення кримінальних справ та 3185 постанов про незаконне призупинення досудового слідства, і видали 4277 приписів у рамках розслідування кримінальних справ.