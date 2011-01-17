У Нововодолазькому районі мисливець застрелив напарника

Харків. 17 січня. УНІАН. У Нововодолазькому районі на Харківщині під час полювання на хутрового звіра чоловік із мисливської одноствольної рушниці смертельно поранив свого напарника.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Правоохоронці встановили, що мисливець, полюючи на місцевості, вкритій очеретом, не окликнув напарника і кілька разів вистрілив у те місце, звідки долинали звуки. В результаті цього чоловік 1964 року народження, харків’янин, отримав смертельні поранення.

Судмедекспертиза встановила, що смерть чоловіка настала в результаті гострої крововтрати від вогнепального поранення шротом тулуба та грудної клітини. Зброя мисливців вилучена для проведення трасологічного та балістичного дослідження.

За даним фактом слідчим відділом порушено справу за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України (вбивство, вчинене через необережність).