КРУ перевірить, чи не було афери при закупівлі лавок для Харківського метро

Харків. 21 січня. УНІАН. Контрольно-ревізійне управління перевірить на наявність зловживань закупівлю лавок для нової станції метро в Харкові.

Про це повідомив лідер парламентської фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ в інтерв’ю «Газеті по-українськи».

Відповідаючи на запитання, чи буде нести відповідальність мер Харкова Геннадій КЕРНЕС за купівлю для нової станції метро 10 лавок за ціною 63 тисячі гривень кожна, О.ЄФРЕМОВ сказав: «Ми говорили з віце-прем’єром КОЛЕСНИКОВИМ. Цей факт перевірить контрольно-ревізійне управління і, якщо знайде зловживання, винні будуть покарані».

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2010 року в ЗМІ з’явилася інформація про те, що «Харківський метрополітен» купив конструкції лав у кількості 10 штук для платформенної частини нової станції «за рахунок коштів державного бюджету з очікуваною вартістю 630 тис. грн.».

27 грудня Харківський міський голова Г.КЕРНЕС спростував інформацію про те, що лави для нової станції метро «Олексіївська» було придбано за 630 тис. грн., і звернувся до прокуратури з проханням провести перевірку наявності чи відсутності порушень вимог чинного законодавства України при закупівлі конструкцій лав.

28 грудня дирекція метрополітену офіційно заявила, що вартість 10 трисекційних лав становить 288 тис. гривень.

«Єдиними документами, які дають відповідь на питання, скільки насправді коштували лави для станції метро «Олексіївська», є специфікація до угоди і товарна накладна. У них чітко вказано, що Харківський метрополітен купив не 10 лав на суму 630 тис. грн., а 10 трисекційних конструкцій лав підвищеної зносостійкості на загальну суму 288 тис. грн.», - зазначив Г.КЕРНЕС.