У Харкові жорстоко побито ветерана «Батьківщини» – прес-служба парторганізації

Харків. 27 січня. УНІАН. У Харкові невідомі жорстоко побили 48-річного ветерана партії «Батьківщина», депутата V скликання, голову фракції колишньої Дзержинської районної ради Сергія ДРУЗЕНКА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної парторганізації «Батьківщини», напад стався у понеділок, 25 січня, близько 8.30 неподалік від будинку, де мешкає екс-депутат.

За словами С.ДРУЗЕНКА, нападники – двоє чоловіків – підбігли ззаду та сильно вдарили його по голові. Зваливши з ніг, вони стали нещадно бити його, поки він не втратив свідомість.

Потерпілого у тяжкому стані було госпіталізовано в лікарню швидкої невідкладної допомоги. С.ДРУЗЕНКУ зроблено операцію на щелепах.

«Харківська обласна організація ПП «ВО «Батьківщина» обурена фактом бандитського нападу на людину, громадянина, ветерана партії. Ми закликаємо міську владу навести лад у місті та звертаємося до правоохоронних органів з проханням провести об`єктивне, чесне і всебічне розслідування нападу на представника «Батьківщини», а також якнайшвидше знайти і покарати винних», - йдеться у повідомленні.