Добкін заявляє про відсутність проблем з виконання «іракського контракту»

Харків. 28 лютого. УНІАН. Проблем з виконанням «іракського контракту» в України немає, заявляє голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції, коментуючи реалізацію замовлення на ряді харківських підприємств, М.ДОБКІН сказав: «Те, що давало збій і не було прийняте іракськими спеціалістами як готова продукція, доопрацьовується та готується до передачі. Сьогодні проблеми з виконання іракського контракту в України немає».

За словами М.ДОБКІНА, сьогодні держава докладає максимум зусиль для реалізації цього замовлення.

Як повідомлялось, у 2009 році дочірнє підприємство держкомпанії «Укрспецекспорт» - держпідприємство «Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма «Прогрес» - уклало контракт з Іраком на суму понад 550 млн. доларів, який, як передбачається, має стати одним із серії угод, що готуються у сфері військово-технічної співпраці між Україною та Іраком. За деякими даними, загальна сума контракту може становити близько 2,4 млрд. доларів.

Контракт передбачає постачання протягом 3 - 3,5 років більше 400 одиниць бронетехніки, зокрема БТР-4, 6 легких транспортних літаків Ан-32, а також проведення послуг з ремонту авіаційної техніки.

На знімку: зразок бронетранспортера БТР-4 виробництва Харківського КБ ім. Морозова на Міжнародній виставці озброєнь IDEX-2011 в Абу-Дабі (Обєднані Арабські Емірати, 20-24 лютого), партія яких готується до відправки в Ірак.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА