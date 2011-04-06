Союз радянських офіцерів вимагає демонтувати у Харкові пам’ятний знак УПА

Харків. 6 квітня. УНІАН. Представники всеукраїнської організація «Союз радянських офіцерів» вимагають демонтувати в Харкові пам’ятний знак Українській повстанської армії.

Як передає кореспондент УНІАН, така заява сьогодні пролунала з трибуни 6-ї сесії Харківської міської ради.

На думку радянських офіцерів, пам’ятний знак воякам УПА загрожує громадському спокою у суспільстві і дестабілізує громадсько-політичну ситуацію в Харкові. Автори заяви «глибоко обурені» розслідуванням за фактом зруйнування цього пам’ятника, а також «переслідуванням особи», яка підозрюється у цьому. Радянські офіцери також вважають, що все це працює «на підрив авторитету» органів правопорядку і влади в цілому.

Радянські офіцери зажадали «вжити невідкладних заходів» для демонтажу пам’ятного знаку і вимагають порушити кримінальну справу щодо причетних до його встановлення і до переслідування тих, хто намагався його зруйнувати.

У цей час під стінами харківської мерії невелика група людей проводить пікетування сесії міськради, вимагаючи перейменувати Молодіжний парк у Харкові і привласнити йому ім`я Богдана Сташинського, який в 1959 році убив у Мюнхені лідера Організації українських націоналістів Степана Бандеру.

Довідка УНІАН. Пам’ятний знак на честь 50-річчя УПА був встановлений у Молодіжному парку Харкова 14 жовтня 1992 р. Ініціаторами його встановлення виступили обласні організації Народного руху України, Всеукраїнського братства вояків УПА, Української республіканської партії, Товариства української мови ім. Шевченка, Всеукраїнського братства Андрія Первозванного, товариства «Спадщина». Дозвіл на встановлення пам’ятного знаку був наданий Харківською міськрадою. Впродовж років пам’ятний знак неодноразово піддавався руйнуванню невідомими, включаючи його повне знесення з подальшим закопування екскаватором на місці встановлення. Харківські обласна та міська ради останніх скликань ухвалювали рішення про необхідність демонтажу цього пам’ятного знаку. Молодіжний парк став місцем традиційного проведення заходів представниками національно-демократичних сил Харківщини. Кілька разів тут виникали масштабні сутички між представниками патріотичних та прокомуністичних організацій краю.