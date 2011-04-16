Директору заводу ім. Шевченка шиють справу за невиплату зарплат

Харків. 16 квітня. УНІАН. Прокуратура Харківщини порушила кримінальну справу стосовно керівників ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» за фактом невиплати зарплат працівникам підприємства.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора області Володимира СУХОДУБОВА.

За його даними, прокурорською перевіркою встановлено, що станом на 1 квітня 2011 року підприємство заборгувало працівникам 23 млн. 29,8 тис. грн. заробітної плати.

Перевіркою встановлені грубі порушення ст.43 Конституції України, ст.ст. 21, 97, 115 Кодексу законів про працю України, ст.ст.21,22,24 Закону України «Про оплату праці», допущені з вини керівництва підприємства, яке витрачало кошти не на оплату праці в першочерговому порядку.

За результатами перевірки прокуратурою області порушено кримінальну справу стосовно керівників заводу ім. Шевченка за фактом умисної безпідставної невиплати заробітної плати працівникам вказаного підприємства за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.175 Кримінального кодексу України, йдеться у повідомленні.

У справі розпочато проведення досудового слідства.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня 2011 р. у Харкові працівники заводу ім. Шевченка провели акцію протесту проти невиплати зарплат, перекривши вулицю поблизу прохідної підприємства. За даними профспілок, борги із зарплати на той час становили понад 27 млн. грн. Після цього питання невиплати зарплати на заводі було неодноразово розглянуто Харківською облдержадміністрацію, і нещодавно працівникам підприємства виплатили зарплату за один місяць.

Довідка УНІАН. ДП «Харківський приладобудівний завод імені Шевченка» виробляє спецтехніку, устаткування для зв`язку, АСУ для АЕС, ТЕС і ГЕС, устаткування для залізниць і газової промисловості. Міністерство економіки України 4 жовтня 2010 року затвердило план санації підприємства.