На Харківщині підприємства заборгували людям 158 млн. грн.

Харків. 22 квітня. УНІАН. У Харківській області станом на 1 квітня заборгованість підприємств та організацій із заробітної плати становить 158 млн. грн., із внесків до Пенсійного фонду - 254,4 млн. грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це на спільному засіданні колегії Харківської облдержадміністрації і зборів адміністративно-господарського активу області повідомила начальник Головного управління праці і соціального захисту населення Олена ЗАХУЦЬКА.

За її словами, заборгованість зі сплати єдиного внеску до фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування становить 29,3 млн. грн.

О.ЗАХУЦЬКА зауважила, що на державних підприємствах зосереджено 115,5 млн. грн. заборгованості із зарплати, 147,6 млн. грн. заборгованості до Пенсійного фонду і 19,2 млн. грн. заборгованості з єдиного соціального внеску.

За її даними, на 2,5 млн. грн. зменшилися борги із зарплати на комунальних підприємствах і станом на 1 квітня становили 5,2 млн. грн. На підприємствах приватної та колективною форм власності борги зменшилися на 4,0 млн. грн. - до 16,5 млн. грн.