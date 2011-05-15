У Криштопівці стався потоп

Харків. 15 травня. УНІАН. У Харківській області після 4-годинної зливи підтопило село Криштопівка Близнюківського району.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, учора з 14.00 до 18.00 в зазначеному населеному пункті випало більше 30 мм опадів, що значно перевищило добову норму.

Потоки води та сміття утворили затор у стічному колекторі, який прокладений під автомобільним шляхом. Вода піднялася до житлових будинків та із 150 домоволодінь підтопила 29, у тому числі місцеву школу та 7 колодязів. Рівень води сягав від 40 до 125 см.

Рятувальники, які прибули на місце підтоплення, пробили затор в колекторі. Потім за допомогою пожежного насосу відкачували воду з домоволодінь.