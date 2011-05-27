Ахметов привітав Ярославського з досягненням Металіста

Харків. 27 травня. УНІАН. Президент футбольного клубу «Шахтар» Рінат АХМЕТОВ привітав президента ФК «Металіст» Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, а також головного тренера Мирона МАРКЕВИЧА, всіх гравців тренерів, працівників клубу та його уболівальників з новимм досягненням харківської команди – бронзовими нагородами національної першості України.

Текст привітання розміщений на офіційному сайті ФК «Металіст».

Дорогі друзі!

Скажу чесно, я довго сумнівався, чи треба поздоровляти вас з бронзовими медалями чемпіонату України. Адже для «Металіста» це звичне досягнення. Більше того, ваш клуб уже цього сезону заслуговував почути гімн Ліги Чемпіонів.

Проте, я вітаю вас. Адже будь-яка перемога гідна уваги й пошани. А стабільність, яку демонструє останні роки «Металіст», говорить про те, що зовсім скоро ваша команда завоює нові, ще престижніші трофеї.

Ваша завзятість, цілеспрямованість, воля до перемоги ведуть «Металіст» до участі в Лізі Чемпіонів. Упевнений у цьому і бажаю вам щонайшвидше досягти поставленої мети, йдеться у привітанні Р.АХМЕТОВА.