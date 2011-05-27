Добкін привітав випускників Зміївського ліцею № 1

Харків. 27 травня. УНІАН. Сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН взяв участь у святкових заходах з нагоди останнього шкільного дзвоника в Зміївському ліцеї.

Як повідомляє сайт ОДА, керівник області привітав усіх дітей із закінченням чергового навчального року та побажав випускникам правильно вибрати вуз і стати успішними людьми.

«Сьогодні незвичайний день, бо це свято і радісне, і сумне. Воно радісне для тих, у кого закінчується черговий навчальний рік, а сумне для тих, хто випускається зі школи. Але сьогодні всі ми бажаємо випускникам почувати себе впевнено, де б вони не були, вдало вибрати вуз і продовжувати навчання, щоб стати відповідальними, успішними і щасливими людьми. Я хочу побажати у цей день удачі, щастя і впевненості у своїх силах, щоб ваш приклад був вдалим для всі, хто йде за вами, а за вами йде молодше покоління», - сказав М.ДОБКІН, промовляючи на святі останнього дзвоника.

Губернатор вручив почесну грамоту Харківської облдержадміністрацію колективу лiцею і подарував навчальному закладу мультимедійне обладнання. Також М.ДОБКІНН вручив знаки кращих учнів та почесну нагороду «Учень року 2011» кращому учню Зміївського ліцею.