ХАЗ отримає цього року 300 млн. грн.

Харків. 27 травня. УНІАН. Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП) у 2011 році для стабілізації роботи отримає 300 млн. грн. субвенції з державного бюджету.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це в ході зустрічі з трудовим колективом підприємства поінформував голова Державного агентства з управлінню державними корпоративними правами та майном Дмитро КОЛЕСНИКОВ.

«Будуть внесені зміни до Закону про державний бюджет України на 2011 рік і будуть виділені гроші Харківському авіаційному заводу, близько 300 млн. грн.», - сказав він.

За словами Д.КОЛЕСНИКОВА, також вирішується питання про надання ХДАВП кредиту під «туркменський контракт» і питання погашення доходу по облігаціях, які були випущені в 2009 році.

Д.КОЛЕСНИКОВ підкреслив, що в 2011 році авіазавод отримає комплексну підтримку з боку держави, у тому числі й податкові пільги.

«У новому Податковому кодексі враховані преференції авіаційним підприємствам, і щодо ПДВ, і щодо митних платежів. Готується Закон України по фінансовому оздоровленню підприємств авіаційної промисловості, закінчується процес створення спільного підприємства з Росією. Я гадаю, що це буде ще одна віддушина для вітчизняного авіапрому», - зазначив він.

На знімку:літак Ан-74ТК-300Д виробництва Харківського авіазаводу.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА