Стадіон «Металіст» удостоєний Державної премії України

Харків. 27 травня. УНІАН. Проект реконструкції харківського обласного спортивного комплексу «Металіст», реалізований в рамках підготовки Харкова до Євро-2012, удостоєний Державної премії в галузі архітектури.

Як стало відомо кореспондентові УНІАН, у переліку імен творчого колективу, який отримає нагороду, - генеральний директор компанії «Стальконструкція» Сергій ЕВЕЛЬ (генпідрядник робіт з реконструкції стадіону «Металіст») та заступник начальника управління містобудування і архітектури Харківської облдержадміністрації Юрій ФУРСОВ.

Згідно з чинним законодавством, Державна премія в галузі архітектури присуджується «за створення видатних житлово-цивільних та промислових архітектурних комплексів, будівель і споруд, роботи в галузі містобудування, ландшафтної архітектури, облаштування міст тощо. Розмір Державної премії (у 2010 році - 100 тис. грн.) встановлюється щорічно Президентом України. Лауреати Премії з числа професійних архітекторів і будівельників визначаються таємним голосуванням членів уповноваженого Комітету при главі держави, після чого видається відповідний Указ Президента. Станом на цей час голосування вже відбулося.

Як відомо, ОСК «Металіст» був реконструйований в рамках підготовки Харкова до Євро-2012 за моделлю приватно-державного партнерства. Згідно з титулом реконструкції, загальна вартість робіт становить понад 760 млн. грн., третина з яких були профінансовані за рахунок приватного інвестора Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО. Стадіон був урочисто відкритий 5 грудня 2009 року, в день 50-ліття інвестора, який особисто займався будівництвом. За оцінками преси, оригінальне архітектурне вирішення ОСК «Металіст» отримало народне визнання. Харків`яни і гості столиці Слобожанщини вже охрестили спортивну арену «павуком»: через унікальні металеві колони, які розташовані із зовнішнього боку чаші стадіону і забезпечують стійкість конструкції.

Сьогодні на стадіоні з метою виконання додаткових вимог УЄФА проходить реконструкція футбольного поля, яка дозволить отримати газонне покриття, співставне за якістю з кращими спортивними аренами Європи. Проект фінансується О.ЯРОСЛАВСЬКИМ. Загальний обсяг інвестицій становить близько 3 млн. євро, роботи проводять фахівці з Великобританії, які застосовують на «Металістові» технологію, апробовану в Барселоні на стадіоні Ноу Камп.

На знімках; реконстуйований до Євро-2012 стадіон «Металіст» (архів).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА