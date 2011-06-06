У Сіверському Дінці потонув чоловік, який рятував своїх дітей

Харків. 6 червня. УНІАН. У Чугуївському районі на річці Сіверський Дінець потонув чоловік, який рятував двох своїх дітей.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.

Чоловік витягнув із води на гумовий човен, який перевернувся, 4-річного сина та 7-річну доньку, однак не зміг сам вибратися з води. Рятівники, котрі приїхали на місце події, за допомогою мотузки витягли човен із дітьми й тіло чоловіка, яке зачепилося за човен.

Крім цього, 5 червня в Нововодолазькому районі під час купання потонув хлопець 2003 року народження. За словами свідків, він пірнув та тривалий час знаходився під водою. Коли хлопця знайшли та витягли з води, пройшло вже близько 15 хвилин. Реанімувати дитину не вдалося.

Також у цей день у Чугуївському районі в річці Сіверський Дінець під час купання в стані алкогольного сп’яніння потонула жінка 1982 року народження.

Як повідомляв УНІАН, за словами заступника голови Харківської облдержадміністрації Ігоря ШУРМИ, область має «дуже сумну статистику щодо випадків загибелі людей на водних об’єктах». За 2010 рік у Харківській області потонули 124 людини. Станом на 27 травня 2011 р. у водоймах Харківської області потонуло 17 осіб, у тому числі 2 дитини.