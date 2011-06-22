Вартість зерна в Харківській області зросла на 75%

Харків. 22 червня. УНІАН. У Харківській області середня вартість продажу зерна сільськогосподарськими підприємствами по всіх каналах у січні-травні 2011 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилася на 75 % і становить 1882,5 грн. за тонну.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні статистики в Харківській області.

Зокрема середня вартість пшениці збільшилася на 68 % - до 1621,1 грн. за тонну. Середня вартість продажу насіння соняшнику збільшилася на 41,2% (до 4828,3 грн. за тонну), худоби і птиці в живій вазі - на 6,9% (до 10026,0 грн. за тонну), молока і молочних продуктів - на 5,3% (до 3068,8 грн. за тонну). При цьому середня вартість продажу яєць зменшилася на 0,4% - до 495,1 грн. за тис. шт.

За січень-травень 2011 р. сільськогосподарські підприємства (крім малих) продали власним силами проведеного зерна 133,3 тис. тонн (41,6% обсягів продажів за аналогічний період минулого року), зокрема пшениці - 46,6 тис. тонн (41,1% від торішніх обсягів). У звітний період сільгосппідприємства області реалізували насіння соняшника 123,9 тис. тонн (на 1,7% більше торішнього обсягу), худоби і птиці (у живій вазі) - 21,4 тис. тонн (на 4,8% більше), яєць - 376,5 млн. шт. (на 46,2% більше), молока і молочних продуктів - 65,7 тис. тонн (на 1,3% менше).