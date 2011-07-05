В аеропорту «Харків» завершено монтаж фасаду тимчасового терміналу

Харків. 5 липня. УНІАН. Будівельники завершили монтаж парапетів і фасаду тимчасового терміналу Міжнародного аеропорту «Харків».

Про це повідомляє прес-служба групи DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 в Харкові.

Сьогодні триває підготовка до виконання внутрішніх робіт. На об`єкті працюють 63 будівельники, а також 6 одиниць техніки. В цілому вже виконано майже 70% затвердженого обсягу робіт.

Як зазначається у повідомленні, існують всі передумови для того, щоб прогнозувати дострокову здачу об`єкту в експлуатацію (згідно з графіком, вона має відбудуться у квітні 2012 року). Як повідомлялося раніше, будівництво тимчасового терміналу здійснюється в рамках Комплексної програми підготовки Харкова до Євро-2012, розробленої групою компаній DCH. Власник холдингу Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, генеральний інвестор і координатор підготовки міста до турніру, вже профінансував 95% запланованого обсягу коштів на будівництво об`єкта.

За планом триває також реставрація старого терміналу. Будівельники виконують фасадні і внутрішні роботи, у яких задіяно 45 осіб і 5 одиниць будівельної техніки. Як уже повідомлялося, історична будівля, споруджена у 50-х роках, використовуватиметься як VIP-термінал, а в період проведення Євро-2012 нею користуватимуться пасажири з цільових груп УЄФА (так званої «сім`ї» УЄФА).

Тривають роботи зі спорудження авіаційно-диспетчерської башти. Станом на 1 липня робітники виконали близько 60% фундаментних робіт і приступили до загальнобудівельних робіт. На об`єкті працює 38 осіб та 11 одиниць техніки. Будівництво нової злітно-посадкової смуги також триває згідно із затвердженим графіком. На цей час виконано близько 67% планових робіт. При цьому обсяг виконаних робіт з укладання покриттів становить 2300 м. Продовжується будівництво магістральної стернової доріжки, де вже укладено понад 200 м покриття. На об`єкті задіяно 163 робітників і 107 одиниць техніки.

Довідкова УНАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з найважливіших об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Реконструкція об’єкта проводиться у форматі приватно-державного партнерства. Модернізація аеровокзального комплексу (включаючи будівництво двох нових терміналів) і впорядкування прилеглої території здійснюється за рахунок інвестицій Олександра Ярославського і силами групи DCH. Реконструкція аеродромного комплексу, включаючи будівництво нової злітно-посадокової смуги, фінансується за рахунок коштів державного бюджету України.

Група компаній DCH - інтегроване об`єднання компаній, що має в своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012. Вклав у підготовку міста до турніру понад 250 млн. дол.