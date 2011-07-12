Чернов: обласний конкурс на кращу раду змінить формат

Харків. 12 липня. УНІАН. Наступного року обласний конкурс «Краща сільська, селищна, міська (міста районного значення) рада» змінить формат.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, про це поінформував голова обласної ради Сергій ЧЕРНОВ.

За його словами, сьогодні робоча група розробляє нове Положення про конкурс, яке затверджуватиметься на сесії обласної ради. Наступного року в рамках конкурсу обласний бюджет буде преміювати переможців співфінансуванням проектів громад.

Як зазначив С.ЧЕРНОВ, Харківщина перейматиме підхід, який покладено в основу проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»: «Цей підхід дуже ефективний, він дає можливість залучати ресурс з боку територіальної громади, бюджетів різних рівнів, бізнесу, знаходити рішення найбільш актуальних і болючих питань територіальної громади».