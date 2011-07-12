Чернов: обласний конкурс на кращу раду змінить формат
Розробляється нове положення
Харків. 12 липня. УНІАН. Наступного року обласний конкурс «Краща сільська, селищна, міська (міста районного значення) рада» змінить формат.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, про це поінформував голова обласної ради Сергій ЧЕРНОВ.
За його словами, сьогодні робоча група розробляє нове Положення про конкурс, яке затверджуватиметься на сесії обласної ради. Наступного року в рамках конкурсу обласний бюджет буде преміювати переможців співфінансуванням проектів громад.
Як зазначив С.ЧЕРНОВ, Харківщина перейматиме підхід, який покладено в основу проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»: «Цей підхід дуже ефективний, він дає можливість залучати ресурс з боку територіальної громади, бюджетів різних рівнів, бізнесу, знаходити рішення найбільш актуальних і болючих питань територіальної громади».