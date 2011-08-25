Металіст влаштував французам справжнє Ватерлоо

23:31, 25 серпня 2011
Харьків
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Харків. 25 серпня. УНІАН. Харківський Металіст у матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги Європи завдав нищівної поразки французькому Сошо на його полі.

Матч щойно завершився у Франції. Рахунок гри 4:0 на користь харківян.

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 Голи забили Соса (6), Кристальдо (11, 41), Тайсон (51).

За підсумком двох зустрічей (перша - 0:0 у Харкові) Металіст виходить у наступну фазу змагань.

Фото сайту ФК «Металіст»

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