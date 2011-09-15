Помер митрополит Никодим

Харків. 15 вересня. УНІАН. У Харкові на 91-му році життя помер митрополит Харківський і Богодухівський Української православної церкви Московського Патріархату Никодим.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН із власних джерел, владика помер сьогодні увечері в своїй резидентції, яка розміщена на території Свято-Покровського монастиря УПЦ МП.

За неофіційною інформацією, лікарі констатували смерть від хвороби серця та хронічних захворювань.

Митрополит Никодим (Микола Степанович Руснак) народився 18 квітня 1921 року в селі Давидівці Кицманського району Чернівецької області. Архієрей Російської Церкви, з 13 вересня 1989 року митрополит Харківський і Богодухівський. Старійший як за хіротонією, так і за віком єпископ Російської православної церкви. З квітня по 27 травня 1992 року виконуав обовязки предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату (до обрання її предстоятелем митрополита Володимира (Сабодана) замість усунутого митрополита Філарета (Денисенка), - подає біографічні дані про митрополита Никодима Вікіпедія.