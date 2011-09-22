Янукович доручив уряду та Генпрокуратурі з’ясувати ситуацію навколо АТН

Харків. 22 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду та Генеральній прокуратурі з’ясувати ситуацію, що склалася навколо харківського телеканалу АТН.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це заявила прес-секретар Президента України Дарія ЧЕПАК.

За її словами, В.ЯНУКОВИЧ уважно стежить за розвитком ситуації в Харкові щодо конфлікту навколо припинення телевізійного мовлення телеканалу АТН.

«Необхідно з’ясувати, чи не були порушені законні права засобів масової інформації і, в разі виявлення таких порушень, вжити відповідних заходів реагування», - повідомила прес-секретар Президента.

За її словами, Президент вимагає в двотижневий строк доповісти йому про вжиті заходи. Як повідомляв УНІАН, 13 вересня харківський телеканал АТН звернувся з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. У листі колектив каналу заявив, що влада Харкова знищує незалежні ЗМІ.

21 вересня представники трьох харківських телеканалів АТН, ТРК «А/ТВК», ТРК «Фора» заявили, що місцева влада Харкова проводить зачистку інформаційного простору шляхом відключення від ефіру незалежних телеканалів. За словами керівника каналу АТН Олега ЮХТА, офіційні причини відключення цих каналів від ефіру різні - від проблем з санепідемстанцією до рішення провайдера розірвати угоду про надання послуг. Він висловив думку, що реально за всіма цими подіями стоять вищі посадовці місцевих органів влади. За інформацією О.ЮХТА, від співпраці з каналами також відмовилися чотири оператори місцевих телекомунікаційних мереж, з якими ці ЗМІ готові були укласти відповідні угоди.