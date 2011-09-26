Платіні сьогодні проінспектує готовність Харкова до Євро-2012

Харків. 26 вересня. УНІАН. Сьогодні у Харкові з робочим візитом перебуватиме делегація керівництва Союзу європейських футбольних асоціацій на чолі з Президентом УЄФА Мішелем ПЛАТІНІ.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, Президент УЄФА ознайомиться з ходом будівництва Міжнародного аеропорту «Харків», зустрінеться з головою Харківської обласної державної адміністрації Михайлом ДОБКІНИМ та Харківським міським головою Геннадієм КЕРНЕСОМ, а також проведе брифінг на стадіоні «Металіст».

До Харкова делегація прибуває увечері близько 19.00.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові, візит, що мав відбутися до цього міста 27 вересня, перенесено на день раніше.

До складу делегації входять: генеральний секретар УЄФА Джанні ІНФАНТІНО, виконавчий директор UEFA Events SA Девід ТЕЙЛОР, комісар УЄФА Євро-2012 Жак ЛАМБЕР, операційний директор UEFA Events SA Мартін КАЛЛЄН.

По Україні делегацію супроводжуватимуть віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНИКОВ, директор турніру в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ та інші офіційні особи. У Харкові гостей зустрічатимуть представники місцевої влади, а також Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012

Як повідомляв УНІАН, президент Європейської футбольної асоціації (УЄФА) Мішель ПЛАТІНІ 26 – 27 вересня з робочим візитом відвідає Україну. За словами дииректора турніру, керівник Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО, М.ПЛАТІНІ планує відвідати приймаючі міста: Львів, Донецьк, Харків і Київ. У ході візиту він проінспектує в кожному місті «основні об’єкти Євро-2012 – стадіон і аеропорт». Крім цього, під час візиту М.ПЛАТІНІ до України буде проведена нарада, на якій буде оголошений «комплекс питань, які ще потрібно вирішити». «Це давно запланований візит для того, щоб переконатися у прогресі, який досягла України в плані підготовки до Євро. Окрім того, буде проведена так звана субнаглядова рада, тобто українські учасники, члени цієї ради спільно з президентом ПЛАТІНІ оголосять увесь комплекс питань, які ще потрібно вирішити», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.