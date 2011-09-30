Обласна рада сприятиме реалізації проектів – Чернов

Харків. 30 вересня. УНІАН. Харківська облсна рада, всі органи місцевого самоврядування краю сприятимуть реалізації конкретних проектів.

Проо це заявив сьогодні голова облради Сергій ЧЕРНОВ на брифінгу, що відбувся після закриття першого пленарного засідання III Міжнародного форуму«Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи».

«Щорічне проведення цього форуму підтверджує нашу послідовну позицію і відкриту політику щодо бізнесу, вибудовування логічного ланцюга із залучення інвестицій в регіон», - сказав С.ЧЕРНОВ..

Сьогодні, зазначив він, підписано Угоду про співпрацю між Харківською обласною радою і Кіровоградською обласною радою. «Всі договори, меморандуми і угоди обов’язково матимуть продовження в частині конкретних проектів, які реалізовуватимуться на території наших регіонів. Органи місцевого самоврядування будуть займати активну позицію. Усі розуміють, що головне завдання влади, в тому числі і представницької, створити умови для бізнесу, щоб йому було комфортно працювати на благо територіальних громад Харківщини», - сказав С.ЧЕРНОВ.

У пленарному засіданні форуму «Стратегії економічного зростання» взяли участь голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, голова облдержадміністрації Михайло Добкін, Харківський міський голова Геннадій Кернес, заступник голови Державного агентства з інвестицій та управління Віталій Дем’янюк.



У пленарному засіданні взяли участь директор ЄБРР в Україні Андре КУУСВЕК, директор проекту USAID «Локальні інвестиції і національна конкурентоспроможність» Говард ОКМАН, виконавчий директор Nestle в Україні та Молдові Мауріцио ПАТЕРНЕЛЛО, голова Запорізької облдержадміністрації Борис ПЕТРОВ, голова Кіровоградської обласної ради Микола КОВАЛЬЧУК.

В ході роботи Форуму пройдуть близько 100 переговорів між представниками українського та іноземного бізнесу щодо підписання договорів про наміри.