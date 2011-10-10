Комісія Харківської облради заступилася за опальні телеканали

Харків. 11 жовтня. УНІАН. Постійна комісія з питань забезпечення прав людини, свободи слова та інформації Харківської облради висловилася за необхідність скорішого відновлення мовлення телеканалів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, висновок комісії ухвалено за підсумками спеціального засідання, на якому було розглянуто звернення депутата Анатолія СЕРГІЄНКА стосовно ситуації, що склалася в медіапросторі регіону.

В засідання комісії взяли участь представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення в Харківській області Тетяна ДОВБНЯ, керівники телеканалів «Фора», «Право/АТВК», новин АТН Олена БАРАННИК та Ірина РУБАШКО, директор компанії телекомунікаційного оператора «Українські цифрові комунікації» Максим ЦЗЯН.

Згідно з повідомленням, члени комісії взяли до відома депутатське звернення А.СЕРГІЄНКА щодо припення ефірів і висловилися за необхідність скорішого відновлення мовлення телеканалів.

Комісія також ухвалили рішення звернутися до власників каналів «Фора», «Право/АТВК» з рекомендаціями вирішити спірні господарські та юридичні питання, що стоять на заваді відновлення мовлення.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня харківська телекомпанія АТН звернулася з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. У листі колектив каналу заявив, що влада Харкова знищує незалежні ЗМІ.

Як зазначається в листі, 22 липня 2011 року провайдер, який здійснював доставку телевізійного сигналу АТН на передавач, без пояснення причин в односторонньому порядку розірвав договір. 28 липня АТН подала документи в обласну СЕС на отримання санітарного паспорту для здійснення радіорелейної передачі сигналу, а вже 1 серпня в АТН прийшла перевірка міської СЕС на предмет наявності в АТН цього санітарного паспорта.

За результатами цієї перевірки головний санітарний лікар Харкова Ірина ЗУБКОВА винесла постанову про припинення роботи станції у зв’язку з відсутністю санітарного паспорта. Таким чином, телекомпанія позбавлена можливості мовити з 6 серпня.Крім того, зазначається в листі, «проблеми у АТН несподівано виникли» з харківськими провайдерами «Датагруп» і «Велтон. Телеком».

Стурбованість ситуацією висловила і Незалежна медіапрофспілка України, яка не виключила, що АТН «закрито через невдоволення цими засобами масової інформації з боку Геннадія КЕРНЕСА, оскільки він неодноразово публічно висловлював обурення критикою його діяльності у програмах телекомпаній».

У свою чергу Харківський міський голова Г.КЕРНЕС відкинув свою причетність до ситуації з припиненням мовлення АТН.

На початку жовтня ц.р. прес-служба Президента України поінформувала, що на засіданні Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану дотримання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів заступник генерального прокурора Віктор ЗАНФІРОВ повідомив, що харківську телекомпанію АТН було відключено від ефіру через неврегульовані проблеми із санітарно-епідеміологічною службою Харкова.