Гриценко виступає за перегляд «Харківських угод»

Харків. 10 жовтня. УНІАН. Україна повинна переглянути «Харківські угоди».

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові заявив Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, голова партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО, коментуючи умови, на яких було підписано ці домовленості.

Він наголосив, що обсяги газу, які за «харківськими угодами» повинна закуповувати Україна, перебільшують потреби внутрішніх рядових споживачів. На думку А.ГРИЦЕНКА, на цьому заробляють ряд чиновників. «Газовий бізнес – президентський бізнес. Чим більше газу, тим більше вони заробляють», - вважає він.

А.ГРИЦЕНКО підкреслив, що великі обсяги газу потрібні приватному бізнесу, а не рядовим споживачам. Саме тому, на його думку, «держава Україна не зацікавлена в купівлі російського газу».

«Приватному бізнесу треба, хай іде домовляється. Оце моя принципова позиція. Кому потрібні великі обсяги газу? Олігархам, хімії, металургії. Купуйте, укладете контракт, НАК його транспортує, ще й на цьому грошей заробить для держави. Я говорю про те, що держава Україна взагалі не зацікавлена в купівлі російського газу. Він нам не потрібен», - заявив А.ГРИЦЕНКО.

Він наголосив, що потрібно переглядати підписані у 2010 році в Харкові газові домовленості, оскільки вони не відповідають національним інтересам і унаочнюють відсутність між Україною та Росією стратегічних, партнерські стосунків. «Харківські угоди» – ми з ними жити не будемо, тому, так само як угоди 2009 року, їх треба буде переглядати і відстоювати свої інтереси», - заявив А.ГРИЦЕНКО.

На його думку, «газові угоди 2006 року були кабальними, газові угоди 2009 року – кабальні, газові угоди, так звані «харківські», також кабальні, абсолютно несправедливі стосовно України».

«Це говорить про те, - стверджує екс-міністр оборони, - що немає ніякого стратегічного партнерства, бо стратегічні партнери будують відносини на рівних».

«І другий висновок: нам не потрібен російський газ взагалі. Три, максимум п’ять років, серйозної роботи з власними ресурсами, курс на енергозбереження – і російський газ не потрібен взагалі. У нас стільки своїх енергетичних ресурсів, що будемо їх продавати», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.