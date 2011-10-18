Харківські і словенські підприємства уклали контракти на 60 млн. євро.

Харків. 18 жовтня. УНІАН. Під час візиту до Харкова Президента Словенії ДанилаТЮРКА харківськими підприємствами були укладені контракти на загальну суму 60 млн. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, коментуючи підсумки візиту 12 жовтня до Харкова Президента Республіки Словенія і делегації бізнесменів цієї країни.

«Це реальні гроші, це реальні контракти, які працюватимуть, починаючи з цього року», - сказав М.Добкин.

Угоди, зокрема, повідомив губернатор, підписані з ВАТ «Турбоатом, Харківською міською радою і підприємством «Кулиничі».

«Турбоатом», Харківська міська рада і підприємство «Кулиничі» підписали дуже серйозні угоди. «Кулінічи» починають реалізацію проекту цього року, Харківська міська рада цього року за допомогою словенських інвестицій розпочинає будівництво першої черги сміттєпереробного заводу на Дергачівському полігоні ТПВ, а «Турбоатом» уклав дуже вигідний для себе з економічної точки зору контракт на придбання ряду продукції словенських підприємств на суму 20 млн. євро», - сказав М.ДОБКІН.

За словами губернатора, це свідчитьпро зростаючий інтерес до харківського регіону, в якому інвестори бачать стабільного економічного партнера.

«Сьогодні, - сказав М.ДОБКІН, - ми бачимо і відчуваємо, що інтерес зріс, сфери співпраці у нас окреслилисячіткі і конкретні».

Як повідомляв УНІАН, обсяг прямих інвестицій з Республіки Словенія в Харківську область, за данима на 1 липня 2011 р., становив 1 млн. 557,4 тис. дол. Кошти вкладені в 6 підприємств регіону. Експортні постачання харківських підприємств до Словенії за цей період порівняно з 2010 р. збільшилися на 10,5% і становлять 327,3 тис.долл. Найбільшими підприємствами-експортерами є ТОВ «УПЕК трейдінг», ТОВ Фірма «Бриг», ТОВ Спільне українсько-словенське підприємство «Моніс», ТОВ «Нью Системс АМ». За офіцивльнимиданим, зовнішньоторговельний обіг Харківської області зі Словенією за 7 місяців цього року становить 2,3 млн.долл.