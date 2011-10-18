Верховна Рада передумала: в Україні буде зимовий час

Харків. 18 жовтня. УНІАН. Верховна рада України ухвалила постанову «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Верховної ради України «Про зміну порядку обчислення часу на території України».

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 295 народних депутатів із 349 зареєстрованих у сесійній залі.

Цією постановою визнано такою, що втратила чинність, постанову від 20 вересня 2011 року.

Також у нині ухваленій постанові запропоновано уряду протягом одного місяця з дня набрання чинності цією постановою внести на розгляд ВР проект закону щодо порядку обчислення часу на території України.

Відповідно, в останню неділю жовтня годинники будуть переведені на годину назад, тобто вступить в дію «зимовий час».

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, який є автором даної постанови, подякував усім політичним силам за те, що в результаті консультацій ухвалено дане рішення.

Як відомо, на ранковому засіданні фракція Партії регіонів відмовилася голосувати за цей проект постанови.