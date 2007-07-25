З появою прізвища Добкіна у виборчому списку ПР у Харкові почнеться кампанія з обрання нового мера - експерт

Київ. 25 липня. УНІАН. Експерти Агентства моделювання ситуацій вважають, що з моменту включення до виборчого списку Партії регіонів мера Харкова Михайла ДОБКІНА, в цьому місті почнеться повноцінна кампанія з обрання нового міського голови.

Таку думку в коментарі, переданому УНІАН, висловив заступник директора АМС Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Експерт вважає, що де-факто в Харкові вже йде кампанія з переобрання міського голови, «а з моменту офіційного затвердження виборчого списку Партії регіонів, в якому практично на сто відсотків присутнє прізвище ДОБКІНА, в Харкові почнеться повноцінна виборча «мерська» кампанія».

До того ж, додав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, про бажання поборотися за крісло харківського мера вже заявили практично всі великі політичні сили. «При цьому прогнозується, що демократичні політичні сили об`єднаються навколо єдиного кандидата, який представляє партію, що набере на цих виборах найбільшу кількість голосів», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Харківської облради, керівник обласного відділення Партії регіонів Василь САЛИГІН висловив думку, що мер Харкова М.ДОБКІН залишиться на цій посаді і не піде працювати у Верховну Раду України.

«Якщо партія вважатиме за необхідне і довірить Михайлу ДОБКІНУ місце у списку, гадаю, він братиме участь у виборчій кампанії. Тому що місце у виборчому списку, перш за все, дозволяє людині здійснювати агітацію за цю партію під час виборчої кампанії до Верховної Ради. Але можу вам гарантувати, як би хотілося цього комусь чи ні, Михайло ДОБКІН залишиться мером Харкова і не піде до Верховної Ради», - зокрема, сказав В.САЛИГІН.

Раніше, на запитання кореспеондента УНІАН, чи балотуватиметься він до Верховної ради, сам М.ДОБКІ Н заявив, що не буде робити цього.