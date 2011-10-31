У Харкові за фіктивний документ лікар вимагав хабар у 5 тис. грн.

Харків. 31 жовтня. УНІАН. У Харкові працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили лікаря, який вимагав та отримав від менеджера приватного підприємства 5 тис. грн. хабара за видачу фіктивного листа тимчасової непрацездатності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).