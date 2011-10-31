Харківщина має досвід влаштування дітей до сімейних форм виховання - Добкін
Це можна поширити на всю Україну
Харків. 31 жовтня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН пропонує поширити досвід Харківщини щодо влаштування дітей до сімейних форм виховання на всю Україну.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, таку ініціативу М.ДОБКІН вніс на Всеукраїнській нараді з питань захисту прав дитини під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.
Губернатор повідомив, що на Харківщині до рейтингових показників районів та міст включено показник щодо влаштування дітей до сімейних форм виховання, і таким чином обласна влада підвищує рівень відповідальності органів опіки та піклування районних державних адміністрацій і міських рад за долі дітей-сиріт.
За його словами, результатом цього стала потужна інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення. Станом на 1 жовтня рівень влаштування дітей до сімейних форм виховання складає в середньому по області 78%, а в трьох районах кількість дітей із сімейних форм виховання перевищує кількість дітей-сиріт та соціальних сиріт, що стоять на обліку.
Враховуючи ефективність такої роботи, М.ДОБКІН запропонував показник стану влаштування дітей до сімейних форм виховання включити до всеукраїнського рейтингу областей.
За даними губернатора, в Харківській області сьогодні діє 53 дитячі будинки сімейного типу та 292 прийомні сім’ї.
«Харківська область має вже значний досвід роботи у забезпеченні умов для влаштування дітей до сімейних форм виховання. Перші дитячі будинки сімейного типу на Харківщині з’явилися ще у 1989 році. Зараз ми маємо 53 дитячі будинки сімейного типу та 292 прийомні сім’ї. Тут виховуються 808 дітей, що на 12% більше, ніж у закладах, які підпорядковані Головному управлінню освіти і науки. Протягом останнього року рівень влаштування дітей до сімейних форм виховання збільшився по області на 5%», – повідомив М.ДОБКІН.