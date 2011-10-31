Харківщина має досвід влаштування дітей до сімейних форм виховання - Добкін

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН пропонує поширити досвід Харківщини щодо влаштування дітей до сімейних форм виховання на всю Україну.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, таку ініціативу М.ДОБКІН вніс на Всеукраїнській нараді з питань захисту прав дитини під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Губернатор повідомив, що на Харківщині до рейтингових показників районів та міст включено показник щодо влаштування дітей до сімейних форм виховання, і таким чином обласна влада підвищує рівень відповідальності органів опіки та піклування районних державних адміністрацій і міських рад за долі дітей-сиріт.

За його словами, результатом цього стала потужна інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення. Станом на 1 жовтня рівень влаштування дітей до сімейних форм виховання складає в середньому по області 78%, а в трьох районах кількість дітей із сімейних форм виховання перевищує кількість дітей-сиріт та соціальних сиріт, що стоять на обліку.

Враховуючи ефективність такої роботи, М.ДОБКІН запропонував показник стану влаштування дітей до сімейних форм виховання включити до всеукраїнського рейтингу областей.

За даними губернатора, в Харківській області сьогодні діє 53 дитячі будинки сімейного типу та 292 прийомні сім’ї.

«Харківська область має вже значний досвід роботи у забезпеченні умов для влаштування дітей до сімейних форм виховання. Перші дитячі будинки сімейного типу на Харківщині з’явилися ще у 1989 році. Зараз ми маємо 53 дитячі будинки сімейного типу та 292 прийомні сім’ї. Тут виховуються 808 дітей, що на 12% більше, ніж у закладах, які підпорядковані Головному управлінню освіти і науки. Протягом останнього року рівень влаштування дітей до сімейних форм виховання збільшився по області на 5%», – повідомив М.ДОБКІН.