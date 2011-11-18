На Південній залізниці сталося зіткнення потягу з легковим авто

Харків. 18 листопада. УНІАН. На переїзді перегону «Кагарлицька-Мазурівка» (276 км) Південної залізниці сталося зіткнення пасажирського потягу сполученням «Кременчук-Київ» з легковим автомобілем «Деу Ланос».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Управління МВСУ на Піденній залізниці, аварія сталася сьогодні близько 07 год. 49 хв. на переїзді, який не охороняється.

За кермом автомобіля перебував громадянин 1964 року народження. Постраждалих немає. Затримка руху потягу становила 41 хвилину.

За словами прес-офіцера лінійного відділу міліції на ст. «Кременчук» Ігоря ГОЛЬЦОВА, автомобіль зупинився на залізничній колії, і локомотив ударив його в праве крило.



«На переїзді працювала звукова і світлова сигналізація, - підкреслив І.ГОЛЬЦОВ. – Водій пояснює, що зупинився на переїзді після того, як його засліпило сонце. У салоні, крім нього, була його дружина».

Правоохоронцями з’ясовуються усі обставини надзвичайної події.