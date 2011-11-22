Янукович привітав українців з Днем Свободи
13:47, 22 листопада 2011Харьків
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Президент назвав фундаментальні цінності
Харків. 22 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав співвітчизників з Днем Свободи.
Як повідомляє прес-служба Президента, у вітанні йдеться: «Свобода, Незалежність, Соборність - це ті неперехідні цінності, які завжди були, є і будуть шановані в Україні. Ми маємо робити все належне для їх зміцнення, адже на них збудовано фундамент нашої держави».
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